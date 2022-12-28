Марочко: ВСУ потеряли более 170 человек при попытке штурма на западе ЛНР

28 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Российские военные отражают попытки наступления ВСУ, отметил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли более 170 военных при попытке штурма в районах населенных пунктов Новолюбовка и Невское Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За текущие сутки в районах Новолюбовка (ЛНР), Невское (ЛНР) и в районе Терны (ДНР) были уничтожены более 170 человек и 6 единиц техники ротно-тактических групп», — написал Марочко в своем telegram-канале . Он отметил, что украинские военные предпринимают «самоубийственные» попытки штурма, несмотря на неблагоприятные погодные условия. ВСУ предпринимают активные попытки наступления в ЛНР. Ранее Марочко сообщал, что в ходе одной из попыток наступления украинская армия потеряла 85 военных. Он также уверял, что из-за неукомплектованности солдаты ВСУ саботируют приказы своего командования.

Вооруженные силы Украины потеряли более 170 военных при попытке штурма в районах населенных пунктов Новолюбовка и Невское Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За текущие сутки в районах Новолюбовка (ЛНР), Невское (ЛНР) и в районе Терны (ДНР) были уничтожены более 170 человек и 6 единиц техники ротно-тактических групп», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные предпринимают «самоубийственные» попытки штурма, несмотря на неблагоприятные погодные условия. ВСУ предпринимают активные попытки наступления в ЛНР. Ранее Марочко сообщал, что в ходе одной из попыток наступления украинская армия потеряла 85 военных. Он также уверял, что из-за неукомплектованности солдаты ВСУ саботируют приказы своего командования.