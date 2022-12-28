Марочко: ВСУ потеряли более 170 человек при попытке штурма на западе ЛНР

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Российские военные отражают попытки наступления ВСУ, отметил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли более 170 военных при попытке штурма в районах населенных пунктов Новолюбовка и Невское Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«За текущие сутки в районах Новолюбовка (ЛНР), Невское (ЛНР) и в районе Терны (ДНР) были уничтожены более 170 человек и 6 единиц техники ротно-тактических групп», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные предпринимают «самоубийственные» попытки штурма, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

ВСУ предпринимают активные попытки наступления в ЛНР. Ранее Марочко сообщал, что в ходе одной из попыток наступления украинская армия потеряла 85 военных. Он также уверял, что из-за неукомплектованности солдаты ВСУ саботируют приказы своего командования.

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Вооруженные силы Украины потеряли более 170 военных при попытке штурма в районах населенных пунктов Новолюбовка и Невское Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За текущие сутки в районах Новолюбовка (ЛНР), Невское (ЛНР) и в районе Терны (ДНР) были уничтожены более 170 человек и 6 единиц техники ротно-тактических групп», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные предпринимают «самоубийственные» попытки штурма, несмотря на неблагоприятные погодные условия. ВСУ предпринимают активные попытки наступления в ЛНР. Ранее Марочко сообщал, что в ходе одной из попыток наступления украинская армия потеряла 85 военных. Он также уверял, что из-за неукомплектованности солдаты ВСУ саботируют приказы своего командования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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