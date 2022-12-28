NYT: США помогают Украине нацеливаться на места запусков российских беспилотников

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США помогают Киеву уничтожать БПЛА, чтобы помешать Ирану Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США помогают украинской армии нацеливаться на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России. Это выяснили журналисты The New York Times.

«Силы США помогают украинским войскам в нацеливании на места, где беспилотники готовятся к запуску. Это сложная задача, поскольку русские перемещают места запусков», — указано в материале газеты.

Как объяснили журналисты, у США также есть цель лишить Ирана возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. При этом и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали поставки иранских дронов. Позже и в США признали, что у них нет явных доказательств сотрудничества РФ и Ирана в этой сфере.

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США помогают украинской армии нацеливаться на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России. Это выяснили журналисты The New York Times. «Силы США помогают украинским войскам в нацеливании на места, где беспилотники готовятся к запуску. Это сложная задача, поскольку русские перемещают места запусков», — указано в материале газеты. Как объяснили журналисты, у США также есть цель лишить Ирана возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. При этом и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали поставки иранских дронов. Позже и в США признали, что у них нет явных доказательств сотрудничества РФ и Ирана в этой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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