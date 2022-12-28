NYT: США помогают Украине нацеливаться на места запусков российских беспилотников

США помогают Киеву уничтожать БПЛА, чтобы помешать Ирану
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США помогают украинской армии нацеливаться на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России. Это выяснили журналисты The New York Times.
«Силы США помогают украинским войскам в нацеливании на места, где беспилотники готовятся к запуску. Это сложная задача, поскольку русские перемещают места запусков», — указано в
Как объяснили журналисты, у США также есть цель лишить Ирана возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. При этом и Москва, и Тегеран неоднократно опровергали поставки иранских дронов. Позже и в США признали, что у них нет явных доказательств сотрудничества РФ и Ирана в этой сфере.
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