В Кургане затягивается ремонт больницы, который анонсировал Шумков

29 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Кургане приостановили определение подрядчика на ремонт больницы им. Красного Креста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане затягивается капремонт помещений операционного блока имени Красного Креста, на который ранее пообещал выделить деньги глава региона Вадим Шумков. Это связано с тем, что УФАС по Курганской области приостановило определение поставщика из-за жалобы одного из участников аукциона. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт помещений операционного блока и помещений технического этажа операционного блока ГБУ „КОДКБ им. Красного Креста“, расположенного по проспекту Конституции, 38 в городе Кургане. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сообщается на сайте. Жалобу на действия заказчика при проведении электронного аукциона подала компания ООО «Сибирский Тендер» из Алтайского края. Претензия участника закупки заключается в том, что заказчиком нарушена ч.1 ст. 37 ФЗ-44. «Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составляет 23 297 660,00 руб., что превышает 15 миллионов рублей. На основании изложенного, просим: приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу. Признать заказчика нарушившим законодательство. Обязать заказчика внести изменения в извещение, привести их в соответствие с законодательством и продлить срок подачи заявок», — говорится в жалобе. Ее рассмотрение запланировано на 29 декабря. Ранее URA.RU писало, что губернатору Курганской области Вадиму Шумкову показали операционный блок, на ремонт которого не хватило денег. После осмотра глава региона заявил, что на ремонт отделения выделят 24 миллиона рублей и еще 20 миллионов на закупку оборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане затягивается капремонт помещений операционного блока имени Красного Креста, на который ранее пообещал выделить деньги глава региона Вадим Шумков. Это связано с тем, что УФАС по Курганской области приостановило определение поставщика из-за жалобы одного из участников аукциона. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт помещений операционного блока и помещений технического этажа операционного блока ГБУ „КОДКБ им. Красного Креста“, расположенного по проспекту Конституции, 38 в городе Кургане. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», — сообщается на сайте. Жалобу на действия заказчика при проведении электронного аукциона подала компания ООО «Сибирский Тендер» из Алтайского края. Претензия участника закупки заключается в том, что заказчиком нарушена ч.1 ст. 37 ФЗ-44. «Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составляет 23 297 660,00 руб., что превышает 15 миллионов рублей. На основании изложенного, просим: приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу. Признать заказчика нарушившим законодательство. Обязать заказчика внести изменения в извещение, привести их в соответствие с законодательством и продлить срок подачи заявок», — говорится в жалобе. Ее рассмотрение запланировано на 29 декабря. Ранее URA.RU писало, что губернатору Курганской области Вадиму Шумкову показали операционный блок, на ремонт которого не хватило денег. После осмотра глава региона заявил, что на ремонт отделения выделят 24 миллиона рублей и еще 20 миллионов на закупку оборудования.