Длительность рабочего дня снизилась впервые за последние три года

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Впервые с 2022 года в России сократился рабочий день
Впервые с 2022 года в России сократился рабочий день Фото:

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале 2025 года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Об этом говорится в июньском докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

«В I квартале его средняя продолжительность составила 7,5 часа», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность трудового дня сократилась на четыре минуты (0,1%).

В стране становится все больше частично занятых сотрудников. В ведомстве сообщили, что тенденции связаны с развитием работы через цифровые платформы (такси, доставка). На рынке труда набирают популярность гибкий график, дистанционная и проектная занятость, что способствует снижению средней продолжительности рабочего дня пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Дополнительно отмечается, что в 2025 году увеличилась доля сотрудников с частичной занятостью. По оценкам Росстата, 3,5% работников организаций (за исключением малого бизнеса) трудились неполный день, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,2%. Аналогичную тенденцию фиксируют и сервисы по поиску работы: по данным SuperJob, доля вакансий с частичной занятостью выросла на 3,8 процентных пункта. Эксперты связывают эти изменения с адаптацией работодателей к новым требованиям рынка труда и растущей востребованностью гибких форм занятости.

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Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале 2025 года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Об этом говорится в июньском докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». «В I квартале его средняя продолжительность составила 7,5 часа», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность трудового дня сократилась на четыре минуты (0,1%). В стране становится все больше частично занятых сотрудников. В ведомстве сообщили, что тенденции связаны с развитием работы через цифровые платформы (такси, доставка). На рынке труда набирают популярность гибкий график, дистанционная и проектная занятость, что способствует снижению средней продолжительности рабочего дня пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Дополнительно отмечается, что в 2025 году увеличилась доля сотрудников с частичной занятостью. По оценкам Росстата, 3,5% работников организаций (за исключением малого бизнеса) трудились неполный день, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,2%. Аналогичную тенденцию фиксируют и сервисы по поиску работы: по данным SuperJob, доля вакансий с частичной занятостью выросла на 3,8 процентных пункта. Эксперты связывают эти изменения с адаптацией работодателей к новым требованиям рынка труда и растущей востребованностью гибких форм занятости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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