«В яблочко»: Трамп сделал заявление о ядерных объектах Ирана

Трамп заявил о колоссальных повреждениях после удара по Ирану
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Дональд Трамп заявил о колоссальных повреждениях в Иране после удара США
Дональд Трамп заявил о колоссальных повреждениях в Иране после удара США Фото:
новость из сюжета

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал успешный удар США по ядерным иранским объектам. Он заявил в своих соцсетях, что все цели получили «колоссальные повреждения», подытожив, все фразой «в яблочко». 

«Все ядерные объекты в Иране получили колоссальные повреждения, как показывают спутниковые снимки. „Уничтожение“ — точный термин! <...> Самые большие повреждения произошли глубоко под землёй. В яблочко!!!» — написал Трамп. 

Удары по ядерным объектам Ирана были нанесены ВВС США по заводам Фордо, Натанз и Исфахан после обсуждений в Белом доме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В Тегеране пообещали «соизмеримый» ответ. Там же, по сообщениям NBC, пообещали активировать в Штатах «спящие террористические ячейки». Американские СМИ писали, что Трамп окончательно одобрил удар по Ирану за игрой в гольф, передает «Национальная служба новостей».

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал успешный удар США по ядерным иранским объектам. Он заявил в своих соцсетях, что все цели получили «колоссальные повреждения», подытожив, все фразой «в яблочко».  «Все ядерные объекты в Иране получили колоссальные повреждения, как показывают спутниковые снимки. „Уничтожение“ — точный термин! <...> Самые большие повреждения произошли глубоко под землёй. В яблочко!!!» — написал Трамп.  Удары по ядерным объектам Ирана были нанесены ВВС США по заводам Фордо, Натанз и Исфахан после обсуждений в Белом доме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В Тегеране пообещали «соизмеримый» ответ. Там же, по сообщениям NBC, пообещали активировать в Штатах «спящие террористические ячейки». Американские СМИ писали, что Трамп окончательно одобрил удар по Ирану за игрой в гольф, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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