Американский летчик из США встретил НЛО и описал его

Бывший пилот ВВС США Райан Боденхаймер сообщил о встрече с неопознанным летающим объектом во время тренировочного полета над штатом Вайоминг. Об этом он рассказал изданию Daily Express. По словам ветерана эскадрильи Thunderbirds, инцидент произошел на высоте около 9 тысяч метров: в небе он заметил прямоугольный объект размерами примерно девять на 15 метров.
«У него не было крыльев или двигателей, а края пульсировали белым светом», — описал Боденхаймер особенности объекта. Он также отметил, что корабль набрал скорость до 740 километров в час — сопоставимую с его истребителем F-15. Пилот подчеркнул, что за годы службы налетал более двух тысяч часов и хорошо разбирается в летательных аппаратах.
Боденхаймер исключил возможность того, что это был дрон или обычный самолет. По его словам, аэродинамические свойства объекта не позволяли ему летать подобным образом: «Аэродинамически такой прямоугольник просто не может летать», — заявил летчик. Он также отметил, что многие военные пилоты предпочитают не рассказывать о подобных встречах, опасаясь насмешек со стороны коллег. Однако, по его наблюдению, в последние годы отношение к сообщениям о НЛО стало меняться, и подобные случаи обсуждаются открыто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.