«Вопрос кто до кого раньше доберется»: Алаудинов ответил на объявление его в розыск СБУ

Генерал-лейтенант заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что может первым разыскать представителей СБУ, подписавших документы о его розыске. Так он прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины.
«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — отметил генерал-лейтенант. Его слова передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, после завершения специальной военной операции и победы России сотрудники СБУ будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что инициаторы международного розыска не смогут запугать российскую сторону подобными действиями.
Ранее СБУ объявили генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в розыск. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает 360.ru.
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