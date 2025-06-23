«Вопрос кто до кого раньше доберется»: Алаудинов ответил на объявление его в розыск СБУ

Алаудинов предупредил СБУ, что найдет их первыми
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Алаудинов пригрозил СБУ, которая объявила его в розыск
Алаудинов пригрозил СБУ, которая объявила его в розыск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-лейтенант заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что может первым разыскать представителей СБУ, подписавших документы о его розыске. Так он прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — отметил генерал-лейтенант. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Алаудинова, после завершения специальной военной операции и победы России сотрудники СБУ будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что инициаторы международного розыска не смогут запугать российскую сторону подобными действиями.

Ранее СБУ объявили генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в розыск. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает 360.ru.

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Генерал-лейтенант заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что может первым разыскать представителей СБУ, подписавших документы о его розыске. Так он прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины. «Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — отметил генерал-лейтенант. Его слова передает РИА «Новости». По словам Алаудинова, после завершения специальной военной операции и победы России сотрудники СБУ будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что инициаторы международного розыска не смогут запугать российскую сторону подобными действиями. Ранее СБУ объявили генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в розыск. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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