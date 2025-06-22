Mash: кавказцы стали тайно накачивать себе губы

В республиках Северного Кавказа растет спрос на инъекции филлеров среди мужчин, вдохновленных примером блогера Асхаба Тамаева. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«В Дагестане и других республиках СКФО набирает популярность увеличение губ среди мужчин» — написал telegram-канал. Они отмечают, что процедуры проводятся в строгой тайне, так как клиенты боятся осуждения со стороны земляков. За сохранение секретности мужчины готовы платить в 5-10 раз больше обычной стоимости процедуры.
Косметологи сталкиваются с давлением — их требуют раскрыть имена клиентов, поступают угрозы. Несмотря на это, тренд набирает обороты, а процедуры проводятся преимущественно ночью.
Ранее общественные активисты предложили блогеру Асхабу Тамаеву отправиться в зону СВО после инцидента с пощечиной подростку. Ветераны также направили обращения в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность блогера на предмет незаконной рекламы азартных игр, передает «Общественная служба новостей».
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