09 декабря 2022
08 декабря 2022

Артюхов назвал поддержку мобилизованных важнейшей задачей властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов Награждение медалистов выпускников. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов лично контактирует с командирами и некоторыми военнослужащими Фото:
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Мобилизация в России

Поддержка мобилизованных и их семей является важнейшей задачей властей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Сам контактирую с командирами, некоторыми бойцами. Мне пишут в соцсетях. Наши мобилизованные говорят о том, что текущие вопросы закрываются», — отметил губернатор.

Артюхов добавил, что главам поставлена задача лично встречаться с семьями военнослужащих. «Главы принимают по 5-10 семей ежедневно», — добавил глава округа.

Ранее сообщалось, в ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширяться. Военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также действует ряд мер для поддержки семей.

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября, завершилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 резервистов.

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Поддержка мобилизованных и их семей является важнейшей задачей властей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Сам контактирую с командирами, некоторыми бойцами. Мне пишут в соцсетях. Наши мобилизованные говорят о том, что текущие вопросы закрываются», — отметил губернатор. Артюхов добавил, что главам поставлена задача лично встречаться с семьями военнослужащих. «Главы принимают по 5-10 семей ежедневно», — добавил глава округа. Ранее сообщалось, в ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширяться. Военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также действует ряд мер для поддержки семей. Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября, завершилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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