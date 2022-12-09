Артюхов назвал поддержку мобилизованных важнейшей задачей властей

Дмитрий Артюхов лично контактирует с командирами и некоторыми военнослужащими Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Поддержка мобилизованных и их семей является важнейшей задачей властей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Сам контактирую с командирами, некоторыми бойцами. Мне пишут в соцсетях. Наши мобилизованные говорят о том, что текущие вопросы закрываются», — отметил губернатор.

Артюхов добавил, что главам поставлена задача лично встречаться с семьями военнослужащих. «Главы принимают по 5-10 семей ежедневно», — добавил глава округа.

Ранее сообщалось, в ЯНАО для военнослужащих и их семей разработан ряд мер поддержки, которые в дальнейшем, возможно, будут расширяться. Военнослужащие Ямала уже получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также действует ряд мер для поддержки семей.

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября, завершилась 28 октября. Из ЯНАО отправили 920 резервистов.