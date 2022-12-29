Челябинский депутат Госдумы рассказал, как будет встречать Новый год на фронте. Видео

Депутат Госдумы Олег Голиков будет встречать Новый год на боевом дежурстве в ДНР

30 декабря 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Олег Голиков встретит Новый год на боевом дежурстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на передовой, специально для URA.RU рассказал, как будет встречать Новый год. По словам депутата, 2023 год он встретит на боевом дежурстве. «Для меня этот Новый год необычный. Он у меня получится на другой территории. Но это Россия. Встречать я его буду в Донецкой народной республике. Встречать я его буду на боевом дежурстве, с моими товарищами боевыми. Мы будем в сам Новый год работать в разведке. Искать врагов, уничтожать врагов», — сказал Голиков на видео. Однако, по словам депутата, военнослужащие постараются собраться у новогодней елки, и по традиции написать желание, которое надо будет сжечь под бой курантов, бросить в бокал и выпить, чтобы желание исполнилось. На новогоднем столе, отметил Голиков, у них будет газировка. Говоря о желаниях, которые будут загадывать бойцы, Голиков сказал, что у всех основным и важным желанием является то, чтобы противостояние завершилось, чтобы все вернулись к сворим семьям живыми и здоровыми. Депутат уверен, что такое же желание будут загадывать все жители страны, у которых родные в настоящее время находятся в зоне СВО. «Всех с Новым годом! Мы не унываем, мы его встретим достойно, поэтому встречайте его тоже достойно», — подытожил депутат. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, который написал заявление о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, которая проходила в России в период с 21 сентября по 28 октября. Пройдя курс боевого слаживания, группа в составе Голикова отправилась «за ленточку». Там он попал в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. После нескольких штурмов Голикова отправили на обучение, а после зачислили в БАРС «Каскад». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на передовой, специально для URA.RU рассказал, как будет встречать Новый год. По словам депутата, 2023 год он встретит на боевом дежурстве. «Для меня этот Новый год необычный. Он у меня получится на другой территории. Но это Россия. Встречать я его буду в Донецкой народной республике. Встречать я его буду на боевом дежурстве, с моими товарищами боевыми. Мы будем в сам Новый год работать в разведке. Искать врагов, уничтожать врагов», — сказал Голиков на видео. Однако, по словам депутата, военнослужащие постараются собраться у новогодней елки, и по традиции написать желание, которое надо будет сжечь под бой курантов, бросить в бокал и выпить, чтобы желание исполнилось. На новогоднем столе, отметил Голиков, у них будет газировка. Говоря о желаниях, которые будут загадывать бойцы, Голиков сказал, что у всех основным и важным желанием является то, чтобы противостояние завершилось, чтобы все вернулись к сворим семьям живыми и здоровыми. Депутат уверен, что такое же желание будут загадывать все жители страны, у которых родные в настоящее время находятся в зоне СВО. «Всех с Новым годом! Мы не унываем, мы его встретим достойно, поэтому встречайте его тоже достойно», — подытожил депутат. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, который написал заявление о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, которая проходила в России в период с 21 сентября по 28 октября. Пройдя курс боевого слаживания, группа в составе Голикова отправилась «за ленточку». Там он попал в батальон «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. После нескольких штурмов Голикова отправили на обучение, а после зачислили в БАРС «Каскад».