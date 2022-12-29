Массовые пробки связали с суматохой перед главным праздником страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Кургане автомобильные пробки, которые образовались из-за подготовки местных жителей к Новому году, оцениваются в семь баллов. Данная информация сообщается в сервисе «2ГИС».

«Автомобильные пробки в городе Кургане получили семь баллов. Самые большие скопления машин наблюдаются на улице Станционная, на улице Пушкина, в некоторых участках улицы Красина и на Некрасовском мосту, а также на Галкинском переезде. На улицах Куйбышева, Гоголя и Пролетарской ситуация менее острая, но движение автомобилей затруднено», — указано на сайте сервиса.

Сообщается, что из-за приближения главного праздника страны курганцы все чаще едут в различные магазины продуктов, подарков и торговые центры. Также на местных пробках сказывается ремонт дорог на нескольких участках улицы Коли Мяготина. Автомобильные пробки оцениваются по шкале от одного до десяти, где при одном балле дороги свободны, а при десяти баллах — пешком добраться будет быстрее.

Ранее URA.RU писало, что на одной из центральных улиц Кургана перекроют движение из-за ремонта. Будут закрыты несколько участков на улице Коли Мяготина. Возобновить движение в мэрии города обещают в июне 2023 года.