29 декабря 2022

Из-за новогодней суеты Курган встал в семибалльных автомобильных пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, пробка
Массовые пробки связали с суматохой перед главным праздником страны Фото:

В городе Кургане автомобильные пробки, которые образовались из-за подготовки местных жителей к Новому году, оцениваются в семь баллов. Данная информация сообщается в сервисе «2ГИС».

«Автомобильные пробки в городе Кургане получили семь баллов. Самые большие скопления машин наблюдаются на улице Станционная, на улице Пушкина, в некоторых участках улицы Красина и на Некрасовском мосту, а также на Галкинском переезде. На улицах Куйбышева, Гоголя и Пролетарской ситуация менее острая, но движение автомобилей затруднено», — указано на сайте сервиса.

Сообщается, что из-за приближения главного праздника страны курганцы все чаще едут в различные магазины продуктов, подарков и торговые центры. Также на местных пробках сказывается ремонт дорог на нескольких участках улицы Коли Мяготина. Автомобильные пробки оцениваются по шкале от одного до десяти, где при одном балле дороги свободны, а при десяти баллах — пешком добраться будет быстрее.

Ранее URA.RU писало, что на одной из центральных улиц Кургана перекроют движение из-за ремонта. Будут закрыты несколько участков на улице Коли Мяготина. Возобновить движение в мэрии города обещают в июне 2023 года.

В преддверии Нового года курганцы устроили массовые автомобильные пробки, которые оцениваются в семь баллов.

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В городе Кургане автомобильные пробки, которые образовались из-за подготовки местных жителей к Новому году, оцениваются в семь баллов. Данная информация сообщается в сервисе «2ГИС». «Автомобильные пробки в городе Кургане получили семь баллов. Самые большие скопления машин наблюдаются на улице Станционная, на улице Пушкина, в некоторых участках улицы Красина и на Некрасовском мосту, а также на Галкинском переезде. На улицах Куйбышева, Гоголя и Пролетарской ситуация менее острая, но движение автомобилей затруднено», — указано на сайте сервиса. Сообщается, что из-за приближения главного праздника страны курганцы все чаще едут в различные магазины продуктов, подарков и торговые центры. Также на местных пробках сказывается ремонт дорог на нескольких участках улицы Коли Мяготина. Автомобильные пробки оцениваются по шкале от одного до десяти, где при одном балле дороги свободны, а при десяти баллах — пешком добраться будет быстрее. Ранее URA.RU писало, что на одной из центральных улиц Кургана перекроют движение из-за ремонта. Будут закрыты несколько участков на улице Коли Мяготина. Возобновить движение в мэрии города обещают в июне 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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