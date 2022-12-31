Курганцы будут получать пособия в 2023 году по новым правилам

С 2023 года в Курганской области будут выплачивать единое пособие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области с 1 января 2023 года будут получать единое пособие на детей. Оно объединит несколько ранее действующих социальных выплат; при этом появятся условия для его получения, пояснили в правительстве Курганской области.

«С 1 января 2023 года в России будет действовать новая система назначения пособий для детей в возрасте от 0 до 17 лет и для женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки. Пособие назначается для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума», — говорится в сообщении регионального правительства.

В Курганской области величина прожиточного минимума установлена в размере 13 513 рублей на душу населения, а для детей — 13 874 рубля. Если семья состоит из двух взрослых и двух детей и общий доход в месяц не превышает 54 052 рубля (4×13 513), можно рассчитывать на пособие. Обязательное условие: взрослые члены семьи должны иметь работу или объективные причины ее отсутствия.

Определено три размера ежемесячного пособия. Базовый размер пособия составляет половину прожиточного минимума ребенка (6 937 рублей). В зависимости от доходов могут назначить 75% или 100% прожиточного минимума (10 450,5 рубля или 13 874 рубля).

Предусмотрен переходный период для введения нового пособия. Семьи уже получающие выплаты, могут сохранить их до окончания периода назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет смогут получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Беременные, вставшие на учет в ранние сроки, будут получать пособие по такому же принципу. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума работающего гражданина. В Курганской области прожиточный минимум работающего гражданина составляет 14 729 рублей. При соблюдении всех требований пособие будет назначено с даты постановки на учет, но не ранее шестой недели беременности. Заявления на получение пособий можно подать на портале госуслуг, а с 9 января 2023 года — в МФЦ и офисах Социального фонда России.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получат единовременные выплаты в сумме 10 тысяч рублей. В Кургане с 2023 года введена льгота для участников СВО, получивших инвалидность, — бесплатный проезд в автобусах.