Стрелков предупредил о возможном повторении трагедии в Макеевке

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Подобное ЧП как в Макеевке может повториться в любой момент, заявил Игорь Стрелков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в Макеевке с попаданием ракеты по пункту размещения российских военнослужащих может повториться. Об этом заявил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент», — написал он в своем telegram-канале. Стрелков отмечает, что удар может повториться из-за плотного размещения личного состава в зоне поражения ракеты РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Украинские войска обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь. Также Стрелков уточнил, что в Макеевке полностью уничтожено здание ПТУ, где находилось подразделение.

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Ситуация в Макеевке с попаданием ракеты по пункту размещения российских военнослужащих может повториться. Об этом заявил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков. «Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент», — написал он в своем telegram-канале. Стрелков отмечает, что удар может повториться из-за плотного размещения личного состава в зоне поражения ракеты РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Украинские войска обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь. Также Стрелков уточнил, что в Макеевке полностью уничтожено здание ПТУ, где находилось подразделение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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