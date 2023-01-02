Стрелков предупредил о возможном повторении трагедии в Макеевке

Ситуация в Макеевке с попаданием ракеты по пункту размещения российских военнослужащих может повториться. Об этом заявил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.
«Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент», — написал он в своем telegram-канале. Стрелков отмечает, что удар может повториться из-за плотного размещения личного состава в зоне поражения ракеты РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Украинские войска обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь. Также Стрелков уточнил, что в Макеевке полностью уничтожено здание ПТУ, где находилось подразделение.
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Ситуация в Макеевке с попаданием ракеты по пункту размещения российских военнослужащих может повториться. Об этом заявил экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков. «Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент», — написал он в своем telegram-канале. Стрелков отмечает, что удар может повториться из-за плотного размещения личного состава в зоне поражения ракеты РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Украинские войска обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь. Также Стрелков уточнил, что в Макеевке полностью уничтожено здание ПТУ, где находилось подразделение.