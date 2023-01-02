Экс-генерал НАТО Домрезе: переговоры РФ и Украины начнутся в конце весны

Весной российское командование поймет, что продолжать бои — бесполезно, считает экс-генерал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина начнут переговоры весной. К тому моменту стороны конфликта поймут, что продолжать боевые действия — бесполезно. С таким мнением выступил генерал Североатлантического альянса в отставке Ханс-Лотар Домрезе.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие. <…> Наиболее вероятное время между февралем и маем — это ситуация, когда обе стороны (Россия и Украина — прим. URA.RU) осознают, что они застряли. Это был бы момент для переговоров о прекращении огня», — заявил Ханс-Лотар Домрезе. Его слова передает издание WirtschaftsWoche.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал «формулу мира» для ведения переговоров с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что российская сторона не намерена вести диалог, придерживаясь пунктов этого плана, отмечает RT.

С прогнозами по поводу возможных переговоров России и Украины уже высказался ряд экспертов и высокопоставленных лиц. Так, например, политолог Сергей Марков считает, что переговоры между сторонами состоятся тогда, когда Россия возьмет под свой контроль один из крупных городов Украины. Обозреватели Newsweek выступили с мнением, что переговорам между сторонами препятствует то, что ни одна из них не готова идти на территориальные уступки. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что конец российско-украинского конфликта приближает военная помощь Украине.