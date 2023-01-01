В ЯНАО волонтеры ищут мужчину, который пропал перед Новым годом

02 января 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Губкинском разыскивают Олега Коростелева, о местонахождении которого ничего не известно с 20 декабря 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) разыскивают Олега Коростелева, о местонахождении которого ничего не известно с 20 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте». «Пропал Коростелев Олег Николаевич, 51 год. С 20 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении. Приметы мужчины: рост 197 см, крепкого телосложения, волосы темно-русые очень короткие, глаза карие. Был одет в синие джинсы, синий пуховик и черные кожаные полусапоги. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме волонтеры ищут женщину. Позже появилась информация, что она найдена.

В Губкинском (ЯНАО) разыскивают Олега Коростелева, о местонахождении которого ничего не известно с 20 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте». «Пропал Коростелев Олег Николаевич, 51 год. С 20 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении. Приметы мужчины: рост 197 см, крепкого телосложения, волосы темно-русые очень короткие, глаза карие. Был одет в синие джинсы, синий пуховик и черные кожаные полусапоги. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме волонтеры ищут женщину. Позже появилась информация, что она найдена.