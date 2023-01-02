В Минобороны заявили о гибели 63 российских солдат в Макеевке

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Последствия обстрела рынка
В результате обстрела ВСУ в Макеевке погибло 63 российских солдат, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрела ВСУ в Макеевке погибло 63 российских солдата. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Киевским режимом нанесен удар шестью ракетами „HIMARS“ по пункту временной дислокации подразделения российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка», — сообщило министерство в своем telegram-канале. По данным ведомства, в результате попадания четырех ракет в здание погибли 63 солдата.

Удар по Макеевке произошел 2 января. В ходе него было разрушено здание ПТУ, где находились российские военнослужащие. В здании находились мобилизованные, сообщает «Федеральная служба новостей».

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Из-за обстрела ВСУ в Макеевке погибло 63 российских солдата. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Киевским режимом нанесен удар шестью ракетами „HIMARS“ по пункту временной дислокации подразделения российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка», — сообщило министерство в своем telegram-канале. По данным ведомства, в результате попадания четырех ракет в здание погибли 63 солдата. Удар по Макеевке произошел 2 января. В ходе него было разрушено здание ПТУ, где находились российские военнослужащие. В здании находились мобилизованные, сообщает «Федеральная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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