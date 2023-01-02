В Минобороны заявили о гибели 63 российских солдат в Макеевке

В результате обстрела ВСУ в Макеевке погибло 63 российских солдат, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за обстрела ВСУ в Макеевке погибло 63 российских солдата. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Киевским режимом нанесен удар шестью ракетами „HIMARS“ по пункту временной дислокации подразделения российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка», — сообщило министерство в своем
Удар по Макеевке произошел 2 января. В ходе него было разрушено здание ПТУ, где находились российские военнослужащие. В здании находились мобилизованные, сообщает «Федеральная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!