В Кургане выясняют причины ДТП с тремя погибшими

04 января 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

В ДТП на трассе погибли двое взрослых и несовершеннолетний, еще один ребенок пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области выясняют причины ДТП на трассе «Иртыш», где погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Смертельная авария произошла 3 января в Лебяжьевском округе, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 18 часов 30 минут на 343 километре трассы „Иртыш“. Водитель 1986 года рождения на автомобиле Шевроле осуществлял движение в сторону города Кургане. Во встречном направлении в сторону города Петухово двигался автомобиль ВАЗ-21099. За рулем находился водитель 1983 года рождения. На 343 километре автодороги произошло столкновение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются». В аварии погибли водитель ВАЗ и его два пассажира — женщина 1981 года рождения и несовершеннолетний 2007 года рождения. Еще одного ребенка госпитализировали в медучреждение. Ранее в Госавтоинспекции региона из-за опасной ситуации на дорогах и трассах попросили отказаться от длительных поездок на машине.

В Курганской области выясняют причины ДТП на трассе «Иртыш», где погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Смертельная авария произошла 3 января в Лебяжьевском округе, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 18 часов 30 минут на 343 километре трассы „Иртыш“. Водитель 1986 года рождения на автомобиле Шевроле осуществлял движение в сторону города Кургане. Во встречном направлении в сторону города Петухово двигался автомобиль ВАЗ-21099. За рулем находился водитель 1983 года рождения. На 343 километре автодороги произошло столкновение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются». В аварии погибли водитель ВАЗ и его два пассажира — женщина 1981 года рождения и несовершеннолетний 2007 года рождения. Еще одного ребенка госпитализировали в медучреждение. Ранее в Госавтоинспекции региона из-за опасной ситуации на дорогах и трассах попросили отказаться от длительных поездок на машине.