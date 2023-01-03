В новогодние праздники ГИБДД и Росгвардия проведут в Кургане спецрейды

04 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы в Кургане будут помогать сотрудникам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сотрудники ГИБДД и Росгвардии 4 и 5 января в ходе спецрейдов будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Информация об этом опубликована в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской области 4 и 5 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В этот период будет задействовано максимальное количество сотрудников органов внутренних дел, в том числе Росгвардии», — указано в опубликованном сообщении. Полицейские контролируют соблюдение Правил дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание в ходе спецрейдов уделено водителям с признаками опьянения. Сотрудники ведомства просят жителей региона с пониманием отнестись к специальным рейдовым мероприятиям. Курганцам рекомендуют сообщать обо всех водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС, в дежурную группу ОБДПС УМВД по городу Кургану или в территориальные подразделения Госавтоинспекции.

В Курганской области сотрудники ГИБДД и Росгвардии 4 и 5 января в ходе спецрейдов будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Информация об этом опубликована в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской области 4 и 5 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В этот период будет задействовано максимальное количество сотрудников органов внутренних дел, в том числе Росгвардии», — указано в опубликованном сообщении. Полицейские контролируют соблюдение Правил дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание в ходе спецрейдов уделено водителям с признаками опьянения. Сотрудники ведомства просят жителей региона с пониманием отнестись к специальным рейдовым мероприятиям. Курганцам рекомендуют сообщать обо всех водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС, в дежурную группу ОБДПС УМВД по городу Кургану или в территориальные подразделения Госавтоинспекции.