В новогодние праздники ГИБДД и Росгвардия проведут в Кургане спецрейды

В Курганской области сотрудники ГИБДД и Росгвардии 4 и 5 января в ходе спецрейдов будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Информация об этом опубликована в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».
«В Курганской области 4 и 5 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В этот период будет задействовано максимальное количество сотрудников органов внутренних дел, в том числе Росгвардии», — указано в опубликованном сообщении. Полицейские контролируют соблюдение Правил дорожного движения в усиленном режиме.
Особое внимание в ходе спецрейдов уделено водителям с признаками опьянения. Сотрудники ведомства просят жителей региона с пониманием отнестись к специальным рейдовым мероприятиям. Курганцам рекомендуют сообщать обо всех водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС, в дежурную группу ОБДПС УМВД по городу Кургану или в территориальные подразделения Госавтоинспекции.
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В Курганской области сотрудники ГИБДД и Росгвардии 4 и 5 января в ходе спецрейдов будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Информация об этом опубликована в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской области 4 и 5 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В этот период будет задействовано максимальное количество сотрудников органов внутренних дел, в том числе Росгвардии», — указано в опубликованном сообщении. Полицейские контролируют соблюдение Правил дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание в ходе спецрейдов уделено водителям с признаками опьянения. Сотрудники ведомства просят жителей региона с пониманием отнестись к специальным рейдовым мероприятиям. Курганцам рекомендуют сообщать обо всех водителях с признаками опьянения ближайшему наряду ДПС, в дежурную группу ОБДПС УМВД по городу Кургану или в территориальные подразделения Госавтоинспекции.