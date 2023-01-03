03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

SuperJob рассказал, какая любимая новогодняя традиция у жителей ЯНАО

Жители ЯНАО взяли за традицию встречать Новый год с родными и украшать дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Мандарины. Тюмень, цитрусовые, мандарины, гирлянда, новый год, 2022
Жители ЯНАО любят в новогодние праздники украшать дом, рассказали аналитики Фото:

Жители ЯНАО предпочитают новогодние праздники встречать с родными и наряжать елку в кругу семьи. Это является любимыми традициями ямальцев, рассказали URA.RU аналитики компании SuperJob.

«Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 14% жителей ЯНАО. 10% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 8% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье», — уточнили специалисты.

Отмечается, что 7% жителей округа любят загадывать желания. Также 5% предпочитают в новогодние каникулы просто отдыхать, а 3% выбрали себе традицию — ходить в баню и запускать салюты. Меньше всего жители округа любят путешествовать в Новый год и встречать праздники в новых местах.

«Еще у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком. Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее», — добавили там.

Ранее аналитики рассказывали, что в новогодние каникулы жители ЯНАО любят смотреть советские фильмы. Современные фильмы предпочитают смотреть только 15% ямальцев.

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Жители ЯНАО предпочитают новогодние праздники встречать с родными и наряжать елку в кругу семьи. Это является любимыми традициями ямальцев, рассказали URA.RU аналитики компании SuperJob. «Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 14% жителей ЯНАО. 10% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и елки. По 8% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье», — уточнили специалисты. Отмечается, что 7% жителей округа любят загадывать желания. Также 5% предпочитают в новогодние каникулы просто отдыхать, а 3% выбрали себе традицию — ходить в баню и запускать салюты. Меньше всего жители округа любят путешествовать в Новый год и встречать праздники в новых местах. «Еще у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком. Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее», — добавили там. Ранее аналитики рассказывали, что в новогодние каникулы жители ЯНАО любят смотреть советские фильмы. Современные фильмы предпочитают смотреть только 15% ямальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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