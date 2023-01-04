Рестораны фастфуда зовут пермяков от 16 лет работать кассирами и поварами

Зарплату обещают — до 29 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермяков, которым уже исполнилось 16 лет, зовут работать в рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». Зарплату обещают — до 29 тысяч рублей. Информация о наборе во все шесть ресторанов Перми размещена на сайте объявлений.

«„Вкусно — и точка“ в Перми приглашает тебя на работу или подработку. В нашу дружную команду требуются кассиры и повара. Тебе предстоит: готовить вкусную еду, обслуживать посетителей на кассе, поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно получать зарплату», — указано в описаниях вакансий.

В вакансиях также указано, что оформление — строго по ТК РФ. А также пермяки могут сами выбрать, в каком именно кафе из шести работать. Отдельно отметили, что работа идеально подойдет студентам — рассматривают всех кандидатов от 16 лет. Из плюсов перечислены ежемесячные премии, бесплатное питание и такси после вечерней смены за счет компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустили доставку из ресторанов «Вкусно — и точка». Заказ можно сделать с помощью «Яндекс.Еда» и Delivery Club.