06 декабря 2022

В Перми запустили доставку из ресторанов «Вкусно — и точка»

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей
Доставка займет около получаса Фото:

В Перми запустили доставку из ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса.

«С помощью „Яндекс.Еда“ и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети „Вкусно — и точка“. На сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе», — сообщили в пресс-службе.

Через эти агрегаторы можно сделать заказ на доставку еды до дома или самовывозом. Доставка занимает ориентировочно полчаса. Заказ самовывозом будет готов быстрее — понадобится около 15 минут. В следующем году сервис «Яндекс.Еда» будет использовать в ресторанах «Вкусно — и точка» технологию IoT, с помощью которой можно будет увидеть, во сколько курьер приезжал за заказом и забрал его.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки массово жаловались на рестораны «Вкусно — и точка», когда они открылись. Больше всего негативных отзывов поступило на молочные коктейли и газированные напитки.

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В Перми запустили доставку из ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса. «С помощью „Яндекс.Еда“ и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети „Вкусно — и точка“. На сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе», — сообщили в пресс-службе. Через эти агрегаторы можно сделать заказ на доставку еды до дома или самовывозом. Доставка занимает ориентировочно полчаса. Заказ самовывозом будет готов быстрее — понадобится около 15 минут. В следующем году сервис «Яндекс.Еда» будет использовать в ресторанах «Вкусно — и точка» технологию IoT, с помощью которой можно будет увидеть, во сколько курьер приезжал за заказом и забрал его. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки массово жаловались на рестораны «Вкусно — и точка», когда они открылись. Больше всего негативных отзывов поступило на молочные коктейли и газированные напитки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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