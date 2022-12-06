В Перми запустили доставку из ресторанов «Вкусно — и точка»

07 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Доставка займет около получаса Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми запустили доставку из ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса. «С помощью „Яндекс.Еда“ и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети „Вкусно — и точка“. На сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе», — сообщили в пресс-службе. Через эти агрегаторы можно сделать заказ на доставку еды до дома или самовывозом. Доставка занимает ориентировочно полчаса. Заказ самовывозом будет готов быстрее — понадобится около 15 минут. В следующем году сервис «Яндекс.Еда» будет использовать в ресторанах «Вкусно — и точка» технологию IoT, с помощью которой можно будет увидеть, во сколько курьер приезжал за заказом и забрал его. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки массово жаловались на рестораны «Вкусно — и точка», когда они открылись. Больше всего негативных отзывов поступило на молочные коктейли и газированные напитки.

В Перми запустили доставку из ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса. «С помощью „Яндекс.Еда“ и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети „Вкусно — и точка“. На сервисах доступно больше 150 блюд, напитков и многого другого из меню этих предприятий — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе», — сообщили в пресс-службе. Через эти агрегаторы можно сделать заказ на доставку еды до дома или самовывозом. Доставка занимает ориентировочно полчаса. Заказ самовывозом будет готов быстрее — понадобится около 15 минут. В следующем году сервис «Яндекс.Еда» будет использовать в ресторанах «Вкусно — и точка» технологию IoT, с помощью которой можно будет увидеть, во сколько курьер приезжал за заказом и забрал его. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки массово жаловались на рестораны «Вкусно — и точка», когда они открылись. Больше всего негативных отзывов поступило на молочные коктейли и газированные напитки.