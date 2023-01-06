В аэропорту Нового Уренгоя задерживают рейс в Москву

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 7 января на несколько часов задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines в Москву. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс 2572, Москва (Домодедово). Время по расписанию — 08:45, ожидаемое — 14:30. Задержан», — сообщается на табло. Автоинформатор в справочной аэропорта подтвердил информацию о задержке рейса.
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее сообщалось, что из Салехарда были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Задержка произошла из-за метеоусловий.
Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя
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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 7 января на несколько часов задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines в Москву. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс 2572, Москва (Домодедово). Время по расписанию — 08:45, ожидаемое — 14:30. Задержан», — сообщается на табло. Автоинформатор в справочной аэропорта подтвердил информацию о задержке рейса. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что из Салехарда были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Задержка произошла из-за метеоусловий.