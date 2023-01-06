06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В аэропорту Нового Уренгоя задерживают рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое задерживается самолет до Москвы Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 7 января на несколько часов задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines в Москву. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс 2572, Москва (Домодедово). Время по расписанию — 08:45, ожидаемое — 14:30. Задержан», — сообщается на табло. Автоинформатор в справочной аэропорта подтвердил информацию о задержке рейса.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что из Салехарда были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Задержка произошла из-за метеоусловий.

Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 7 января на несколько часов задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines в Москву. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс 2572, Москва (Домодедово). Время по расписанию — 08:45, ожидаемое — 14:30. Задержан», — сообщается на табло. Автоинформатор в справочной аэропорта подтвердил информацию о задержке рейса. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что из Салехарда были задержаны вертолетные рейсы в Сеяху, Салемал и Мужи. Задержка произошла из-за метеоусловий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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