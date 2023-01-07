Скончался бывший главный судебный пристав Курганской области Владимир Князев

08 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Главным судебным приставом Курганской области Владимир Князев был в 2011 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скончался бывший главный судебный пристав Курганской области Владимир Князев. Он умер от остановки сердца, ему было 52 года. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев скончался накануне в результате остановки сердца. Ему было всего 52 года. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича», — написал чиновник в telegram-канале. Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения 17 лет. Возглавлял территориальные управления ФССП в 3 регионах. Свою карьеру он начинал в самарской налоговой в 1997 году. Главным судебным приставом Курганской области он был с февраля по ноябрь 2011 года. В последние годы занимал пост первого зама главного судебного пристава Москвы. Бывший главный судебный пристав Курганской области скончался в 52 года Telegram-канал Александра Хинштейна

Скончался бывший главный судебный пристав Курганской области Владимир Князев. Он умер от остановки сердца, ему было 52 года. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев скончался накануне в результате остановки сердца. Ему было всего 52 года. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича», — написал чиновник в telegram-канале. Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения 17 лет. Возглавлял территориальные управления ФССП в 3 регионах. Свою карьеру он начинал в самарской налоговой в 1997 году. Главным судебным приставом Курганской области он был с февраля по ноябрь 2011 года. В последние годы занимал пост первого зама главного судебного пристава Москвы.