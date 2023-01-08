Роспотребнадзор Курганской области: меховые изделия должны быть мягкими и густыми

Шубы из меха обязательно должны быть мягкими, эластичными и иметь маркировку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Роспотребнадзоре по Курганской области дали рекомендации по выбору меховых изделий. При покупке шуб необходимо обращать внимание на мягкость, густоту меха и наличие маркировки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«При выборе мехового изделия внимательно рассмотрите мех. Качественное изделие изготовлено из блестящего и густого меха. Качественная шкурка отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии мех быстро восстанавливает первоначальную форму, при встряхивании шуба не должна „хрустеть“. Швы меха не должны прощупываться и иметь следов склейки», — говорится в рекомендации. Кроме того, мех не должен иметь резкий и неприятный запах.

Также при покупке шуб из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха советуют убедиться в наличии маркировки. На ней должна быть информация о наименовании продукции, производителе, дате изготовления, размере, составе сырья и виде меха.

Кроме того, в региональном Роспотребнадзоре отметили, что лучше покупать шубы в местах организованной торговли. А также напомнили, что покупатель имеет право на возврат или обмен купленного изделия, если продукция не носилась и сохранен товарный вид и ярлыки.

Ранее URA.RU писало, что курганский Роспотребнадзор рассказали, в какой срок нужно обязательно доесть салаты. По данным ведомства, срок годности зависит от ингредиентов. Сообщалось, что максимально салаты можно хранить до 36 часов.

Курганцам дали советы при выборе шуб Фото: Роспотребнадзор по Курганской области