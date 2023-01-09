Куйвашев нарушил традицию отчетов перед свердловчанами

Пресс-конференция губернатора Свердловской области пройдет в ЦПКиО

Большая пресс-конференция Евгения Куйвашева пройдет в необычной локации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет большую пресс-конференцию 13 января, в День российской печати. Вопреки многолетней традиции, глава региона соберет журналистов не в своей резиденции, а в детском технопарке «Кванториум» в ЦПКиО имени Маяковского. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Пресс-конференция губернатора Куйвашева пройдет 13 января на площадке технопарка „Кванториум“ Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО имени Маяковского», — сообщили в департаменте. Неожиданный выбор локации официально не объясняется. Как и прежде, в рамках общения со СМИ Куйвашев подведет итоги предыдущего, 2022-го, года и поделится планами на 2023-й.

В последний раз Куйвашев устраивал пресс-конференцию 13 января 2022 года. Тогда он отвечал журналистам о QR-кодах, планах выдвинуться на новый срок, перестановках в своей команде и другом. Традиционно подобные собрания с прессой проходили в конференц-зале резиденции губернатора — так было и при предшественниках Куйвашева Александре Мишарине и Эдуарде Росселе.