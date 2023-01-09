В ЯНАО старшеклассники бунтуют, что их заставляют ходить в школу в -40

10 января 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Школьники не понимают, почему они должны посещать школу в -40 Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ученики старших классов в Ноябрьске (ЯНАО) бунтуют, что им не отменили уроки в школах и они вынуждены ходить на занятия в мороз. Свое недовольство школьники высказали в сообществе администрации в соцсети «ВКонтакте». «Что за пранк? Если делаете актировку, то делайте с первого по девятый класс включительно», — написал Павел Решетников. «А чем принципиально различается организм девятиклассника от восьмиклассника, мы, по их мнению, более устойчивы к холоду или что?» — добавил Влад Плотников. «И кто вообще решил? Вот 11 классы идут, 8 сидят дома, все 9 — 11 классы нелюди что ли. Все мерзнут одинаково», — отметил Данил Горовой. В мэрии Ноябрьска пояснили, что отпускать детей в школу или нет при неблагоприятной погоде, решают родители. Если школьник остался дома, то об этом необходимо сообщить классному руководителю. Обучение будет проходить дистанционно. Ранее сообщалось, что в первую рабочую неделю после новогодних праздников жителей ЯНАО ожидает мороз до -49 градусов. Синоптики предупредили о сильном ветре и морозном тумане.

Ученики старших классов в Ноябрьске (ЯНАО) бунтуют, что им не отменили уроки в школах и они вынуждены ходить на занятия в мороз. Свое недовольство школьники высказали в сообществе администрации в соцсети «ВКонтакте». «Что за пранк? Если делаете актировку, то делайте с первого по девятый класс включительно», — написал Павел Решетников. «А чем принципиально различается организм девятиклассника от восьмиклассника, мы, по их мнению, более устойчивы к холоду или что?» — добавил Влад Плотников. «И кто вообще решил? Вот 11 классы идут, 8 сидят дома, все 9 — 11 классы нелюди что ли. Все мерзнут одинаково», — отметил Данил Горовой. В мэрии Ноябрьска пояснили, что отпускать детей в школу или нет при неблагоприятной погоде, решают родители. Если школьник остался дома, то об этом необходимо сообщить классному руководителю. Обучение будет проходить дистанционно. Ранее сообщалось, что в первую рабочую неделю после новогодних праздников жителей ЯНАО ожидает мороз до -49 градусов. Синоптики предупредили о сильном ветре и морозном тумане.