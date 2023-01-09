В ЯНАО стоматолог отказывался от пациентов из-за распоряжения заведующей

10 января 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Жительнице Лабытнанги отказали в консультации в стоматологии Фото: Анна Серкова © URA.RU Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на стоматолога-ортопеда, который отказал ей в консультации, потому что якобы руководство разрешило ему принимать только инвалидов, пенсионеров и льготников. Об этом Мариянна Оттова сообщила в соцсети «ВКонтакте». «На каком основании протезист не принимает пациентов? Позвонили в регистратуру, там сказали идти в общую очередь. Сидим 2 часа, в одном кабинете два доктора — по острой боли и ортопед. В итоге, вышел ортопед и сказал, что, если вы не пенсионер, инвалид, или льготник, то у него распоряжение заведующей стоматологией других не принимать. Нужна была консультация, а не лечение. Объясните, у нас это частная клиника?» — написала пациентка в группе «Лабытнанги Info». Некоторых удивила эта ситуация. «Странно, а как это даже не принял? Где такой указ?» — написала Натали Доготарь. При этом один из читателей подтвердил слова автора. «Была свидетелем этого действа», — написала Румия Бикбова. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в произошедшем разберутся. «В ситуации обязательно разберемся. Пациентку пригласят на осмотр», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители Надыма месяцами не могут попасть к стоматологу. Пациенты не могли записаться к доктору из-за отсутствия врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на стоматолога-ортопеда, который отказал ей в консультации, потому что якобы руководство разрешило ему принимать только инвалидов, пенсионеров и льготников. Об этом Мариянна Оттова сообщила в соцсети «ВКонтакте». «На каком основании протезист не принимает пациентов? Позвонили в регистратуру, там сказали идти в общую очередь. Сидим 2 часа, в одном кабинете два доктора — по острой боли и ортопед. В итоге, вышел ортопед и сказал, что, если вы не пенсионер, инвалид, или льготник, то у него распоряжение заведующей стоматологией других не принимать. Нужна была консультация, а не лечение. Объясните, у нас это частная клиника?» — написала пациентка в группе «Лабытнанги Info». Некоторых удивила эта ситуация. «Странно, а как это даже не принял? Где такой указ?» — написала Натали Доготарь. При этом один из читателей подтвердил слова автора. «Была свидетелем этого действа», — написала Румия Бикбова. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в произошедшем разберутся. «В ситуации обязательно разберемся. Пациентку пригласят на осмотр», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители Надыма месяцами не могут попасть к стоматологу. Пациенты не могли записаться к доктору из-за отсутствия врачей.