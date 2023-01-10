Мэр Кургана устроила совещание с чиновниками и силовиками перед Крещением

Глава Кургана обсудила с чиновниками и спасателями подготовку к Крещению (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова провела совещание с руководителями городских департаментов и служб совещание, а также представителями силовых структур по подготовке к празднику Крещение. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовимся к празднику Крещения Господня. Повели совещание с руководителями наших департаментов и городских служб, представителями ГИМС, МЧС, полиции, компании „Водного союза“, „Зауральских моржей“. Еще раз обсудили организационные вопросы и безопасность», — рассказала глава города. Три купели на Голубых озерах в районе пляжа вырежут 18 января. Окунуться в них можно будет с 9:00 до 22:00.

Здесь установят палатки для переодевания и пункты обогрева, лавочки, точку питания. В Крещение безопасность курганцев будут обеспечивать спасатели, полиция, медики.

Ранее URA.RU писало, что С 18 по 20 января полиция Кургана будет следить, чтобы жители города не купались в нетрезвом виде и в неположенных местах. Спасатели и бригады скорой помощи будут дежурить возле купелей с 09:00 до 23:00 19 января, по такому же графику будут работать и пункты обогрева. Работа торговых палаток продлится с 12:00 до 22:00.