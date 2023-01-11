В ВСУ заявили, что не отдавали Соледар

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Город Соледар Донецкой народной республики не находится под контролем ВС РФ. Об этом заявил представитель командования восточного направления ВСУ Сергей Череватый. «Россияне говорят, что Соледар находится под их контролем. Это неправда», — сказал Сергей Череватый. Его слова приводят «Суспiльне новини». Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не поступило. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцами была взята под контроль вся территория Соледара. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о бегстве некоторых подразделений ВСУ из района города. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Соледара откроет возможность для полного освобождения Донецкой Народной Республики.