Шумков предложил наградить курганского священника, который погиб в ходе СВО

Вадим Шумков рассказал, как власти помогли семье погибшего в ходе спецоперации священника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил посмертно наградить настоятеля храма Вознесения Господня в селе Красномыльское Евфимия Козловцева, который погиб в ходе спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона.

«Летом погиб отец Евфимий. Он сопровождал тех, кого поддерживал духовно, до территории, где идет СВО. Сам принял решение остаться там, чтобы оказывать им поддержку в самые нелегкие моменты. Сегодня на правительстве решили подать документы с ходатайством о представлении его к государственной награде, посмертно. Потому что достоин», — написал Шумков. Он также добавил, что курганские власти помогли урегулировать ситуацию с грантом от областного правительства и оказали разовую помощь его семье. У погибшего священника остались пятеро детей.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на Украине. Она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее целью является денацификация и демилитаризация Украины.