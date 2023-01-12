Из свердловских аптек пропал отечественный гормональный препарат

Из свердловских аптек пропал «Зифлукорт»

В аптеках Свердловской области дефицит гормонального препарата «Зифлукорт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский препарат для пациентов с гормональными нарушениями стал в дефиците в аптеках Свердловской области. Речь идет о лекарственном препарате «Зифлукорт». Об этом рассказали читатели URA.RU. Данный лекарственный препарат назначают для лечения первичной и вторичной недостаточности коры надпочечников.

«„Зифлукорт“ — очень важный препарат, если речь идет о людях с гормональными проблемами. В аптеках региона его купить очень сложно. Приходится в срочном порядке записываться на прием к лечащему врачу, чтобы в максимально короткие сроки скорректировать терапию», — говорят собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что способ применения и дозировка препарата зависит от его формы выпуска. «Оптимальный режим приема лекарства устанавливает врач. Дозировка подбирается индивидуально, в зависимости от показаний. Также медики берут во внимание эффективность терапии, а также состояние пациента и его возраст. Если препарат перестал продаваться в аптеках региона, пациентам необходимо обратиться к своему лечащему врачу. В целом в Свердловской области ситуация корректируется быстро. Если чего-то нет, то свердловчане могут уверены в том, что власти занимаются этим вопросом. Без лекарств точно никто не останется», — отметила она.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к производителю препарата в группу компаний «Фармасинтез». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые лекарственные препараты пропали с полок аптек. Свердловчане столкнулись с дефицитом следующих медикаментов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф». Проблема с препаратами началась после того, как коллективный Запад ввел санкции против России.