В Госдуме обещали не увеличивать число призывников с повышением призывного возраста

Увеличение призывного возраста для подлежащих призыву на срочную службу не означает увеличения общего количества призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Количество призывников [на срочную службу] не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.
Ранее генерал заявлял, что увеличение предельного призывного возраста россиян до 30 лет может быть реализовано уже в ходе весенней призывной кампании 2023 года. Картаполов также сообщил, что полный переход на новую систему призыва будет происходить поэтапно и потребует около трех лет. Концепцию повышения призывного возраста поддержал президент России Владимир Путин.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.