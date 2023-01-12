В Госдуме обещали не увеличивать число призывников с повышением призывного возраста

12 января 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Повышение призывного возраста не означает увеличение числа призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Увеличение призывного возраста для подлежащих призыву на срочную службу не означает увеличения общего количества призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Количество призывников [на срочную службу] не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК. Ранее генерал заявлял, что увеличение предельного призывного возраста россиян до 30 лет может быть реализовано уже в ходе весенней призывной кампании 2023 года. Картаполов также сообщил, что полный переход на новую систему призыва будет происходить поэтапно и потребует около трех лет. Концепцию повышения призывного возраста поддержал президент России Владимир Путин.

Увеличение призывного возраста для подлежащих призыву на срочную службу не означает увеличения общего количества призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Количество призывников [на срочную службу] не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК. Ранее генерал заявлял, что увеличение предельного призывного возраста россиян до 30 лет может быть реализовано уже в ходе весенней призывной кампании 2023 года. Картаполов также сообщил, что полный переход на новую систему призыва будет происходить поэтапно и потребует около трех лет. Концепцию повышения призывного возраста поддержал президент России Владимир Путин.