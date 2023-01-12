12 января 2023

В Госдуме обещали не увеличивать число призывников с повышением призывного возраста

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, военные, армия россии, пункт призыва
Повышение призывного возраста не означает увеличение числа призывников Фото:

Увеличение призывного возраста для подлежащих призыву на срочную службу не означает увеличения общего количества призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Количество призывников [на срочную службу] не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

Ранее генерал заявлял, что увеличение предельного призывного возраста россиян до 30 лет может быть реализовано уже в ходе весенней призывной кампании 2023 года. Картаполов также сообщил, что полный переход на новую систему призыва будет происходить поэтапно и потребует около трех лет. Концепцию повышения призывного возраста поддержал президент России Владимир Путин.

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Увеличение призывного возраста для подлежащих призыву на срочную службу не означает увеличения общего количества призывников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Количество призывников [на срочную службу] не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК. Ранее генерал заявлял, что увеличение предельного призывного возраста россиян до 30 лет может быть реализовано уже в ходе весенней призывной кампании 2023 года. Картаполов также сообщил, что полный переход на новую систему призыва будет происходить поэтапно и потребует около трех лет. Концепцию повышения призывного возраста поддержал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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