12 января 2023

Белый дом нашел оправдание для Байдена в деле о секретных документах

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Команда Байдена считает, что секретные документы попали в его офис по ошибке Фото:

Команда президента США Джо Байдена уверена, что секретные документы попали в офис и дом американского лидера по ошибке. Адвокат президента Ричард Саубер заявил, что Байден готов сотрудничать со спецсоветником Робертом Хуром, назначенным министром юстиции США Мерриком Гарландом.

«Мы уверены, что проверка покажет, что документы были перемещены непреднамеренно, и Байден с юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — пишет Reuters, ссылаясь на заявление Саубера. По словам адвоката, Байден и его команда будут тесно сотрудничать со специальным прокурором.

Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины. Затем Минюст США назначил спецпрокурора по этому делу.

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Команда президента США Джо Байдена уверена, что секретные документы попали в офис и дом американского лидера по ошибке. Адвокат президента Ричард Саубер заявил, что Байден готов сотрудничать со спецсоветником Робертом Хуром, назначенным министром юстиции США Мерриком Гарландом. «Мы уверены, что проверка покажет, что документы были перемещены непреднамеренно, и Байден с юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — пишет Reuters, ссылаясь на заявление Саубера. По словам адвоката, Байден и его команда будут тесно сотрудничать со специальным прокурором. Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины. Затем Минюст США назначил спецпрокурора по этому делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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