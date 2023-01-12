В Кургане ищут монтажников для работы в Запорожье за 250 тысяч рублей

13 января 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Монтажникам из Кургана обещают платить 250 тысяч рублей в Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ищут монтажников для строительства электросетей в городе Мелитополе Запорожской области. Вахтовикам обещают платить до 250 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются монтажники для строительства электрической сети или линии связи в городе Мелитополе Запорожской области. Bаxтa от 30 до 90 дней. Семидневка по 9-10 часов. Возраст: от 18 лет. Заработная плата: 200 000 — 250 000 рублей», — говорится в объявлении. В обязанности работников входит монтаж оптического кабеля по опорам и в грунт. Работодатель представляет вахтовикам бесплатное жилье, транспорт, инструменты и оплачивает проезд до места работы. Опыт работы не имеет значения, а главное — это желание работать и зарабатывать. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут дорожников для работы в Донбассе за 90 тысяч рублей. До этого в Донецкой и Луганской областях также набирали желающих рыть окопы и искали строителей, кровельщиков и слесарей для восстановления ДНР за 200 тысяч рублей. Кроме того, в объявлениях приглашали курганцев работать на оборонных заводах Калуги, Саратова, Башкирии и Чувашии.

В Курганской области ищут монтажников для строительства электросетей в городе Мелитополе Запорожской области. Вахтовикам обещают платить до 250 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются монтажники для строительства электрической сети или линии связи в городе Мелитополе Запорожской области. Bаxтa от 30 до 90 дней. Семидневка по 9-10 часов. Возраст: от 18 лет. Заработная плата: 200 000 — 250 000 рублей», — говорится в объявлении. В обязанности работников входит монтаж оптического кабеля по опорам и в грунт. Работодатель представляет вахтовикам бесплатное жилье, транспорт, инструменты и оплачивает проезд до места работы. Опыт работы не имеет значения, а главное — это желание работать и зарабатывать. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут дорожников для работы в Донбассе за 90 тысяч рублей. До этого в Донецкой и Луганской областях также набирали желающих рыть окопы и искали строителей, кровельщиков и слесарей для восстановления ДНР за 200 тысяч рублей. Кроме того, в объявлениях приглашали курганцев работать на оборонных заводах Калуги, Саратова, Башкирии и Чувашии.