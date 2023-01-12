Попавший под губернаторскую проверку пермский мэр отказывается уходить с поста

В Пермском крае мэр Кизела Родыгин, оставивший город без автобусов, надеется сохранить пост

Андрей Родыгин намерен остаться мэром Кизела Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин, в отношении которого идет проверка со стороны администрации губернатора, уверен в поддержке жителей. Несмотря на решение прокуратуры, что в транспортном коллапсе, когда в январе город остался без автобусного сообщения, виноват именно Родыгин, чиновник в скандале обвиняет политических конкурентов.

«В 2023 году предстоят выборы в Думу города Кизела и, к моему сожалению, полилась грязь в адрес меня и моей команды! Считаю, что лучший показатель моей работы — это ваша поддержка! Огорчен, что во власть рвутся не добросовестные люди», — пишет Родыгин в соцсетях. По словам мэра, в последние дни ему поступили «десятки звонков и сообщений» от жителей города, которые предлагали помочь и выражали готовность написать петицию, в поддержку главы.

Как ранее рассказывал источник URA.RU близкий к администрации губернатора, Родыгину уже ищут замену. Срок его полномочий завершается в этом году. В отношении мэра идет проверка со стороны краевых властей, а прокурор посчитал, что именно бездействие администрации города привело к тому, что жители Кизела после новогодних каникул остались без общественного транспорта. Как выяснилось, чиновники не успели провести конкурс на право пассажирских перевозок до истечения контракта с предыдущим подрядчиком. Вопрос пришлось решать губернатору Дмитрию Махонину.