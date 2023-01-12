12 января 2023
11 января 2023

В ЯНАО с аукциона продают арестованную квартиру за 1,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги с аукциона продается квартира за 1,6 млн рублей Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 1,6 миллиона рублей. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, имущество реализуется через торги.

«Продается трехкомнатная квартира. Деревянный дом 1995 года постройки. Недвижимость продается с максимальным дисконтом, так как является арестованным имуществом и реализуется через торги. Начальная цена 1 620 950 рублей», — сообщается в объявлении.

Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома, есть балкон. Общая площадь 70,9 кв. метра, площадь кухни 10 квадратных метров. Осмотр и оформление ипотеки невозможны.

URA.RU пыталось связаться с компанией «V-Лот», которая помогает участвовать в торгах. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги через торги реализуется трехкомнатная квартира за 6,6 млн рублей. В объявлении указано, что на имущество могут быть наложены иные обременения.

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В Лабытнанги (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 1,6 миллиона рублей. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, имущество реализуется через торги. «Продается трехкомнатная квартира. Деревянный дом 1995 года постройки. Недвижимость продается с максимальным дисконтом, так как является арестованным имуществом и реализуется через торги. Начальная цена 1 620 950 рублей», — сообщается в объявлении. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома, есть балкон. Общая площадь 70,9 кв. метра, площадь кухни 10 квадратных метров. Осмотр и оформление ипотеки невозможны. URA.RU пыталось связаться с компанией «V-Лот», которая помогает участвовать в торгах. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги через торги реализуется трехкомнатная квартира за 6,6 млн рублей. В объявлении указано, что на имущество могут быть наложены иные обременения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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