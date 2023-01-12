В ЯНАО с аукциона продают арестованную квартиру за 1,6 млн рублей

В Лабытнанги с аукциона продается квартира за 1,6 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 1,6 миллиона рублей. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, имущество реализуется через торги.

«Продается трехкомнатная квартира. Деревянный дом 1995 года постройки. Недвижимость продается с максимальным дисконтом, так как является арестованным имуществом и реализуется через торги. Начальная цена 1 620 950 рублей», — сообщается в объявлении.

Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома, есть балкон. Общая площадь 70,9 кв. метра, площадь кухни 10 квадратных метров. Осмотр и оформление ипотеки невозможны.

URA.RU пыталось связаться с компанией «V-Лот», которая помогает участвовать в торгах. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги через торги реализуется трехкомнатная квартира за 6,6 млн рублей. В объявлении указано, что на имущество могут быть наложены иные обременения.