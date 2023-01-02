В ЯНАО квартира с аукциона продается на треть ниже рыночной стоимости

В Лабытнанги (ЯНАО) трехкомнатная квартира площадью 103,1 кв.м продается за 6,6 миллионов рублей в связи с реализацией через торги. Объявление размещено на портале Avito.
«Продается 3-к. квартира. Кирпичный дом 2006 года постройки. Недвижимость продается с дисконтом, так как является имуществом банкрота и реализуется через торги. Площадь квартиры — 103,1 кв. м. Цена — 6 662 363 рублей», — говорится в объявлении.
Фото внутреннего интерьера отсутствует, но указано, что в квартире требуется ремонт. Отмечается, что на имущество могут быть наложены иные обременения. По данным портала Avito средняя рыночная стоимость аналогичных квартир составляет от 8,4 до 8,8 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО квартира в капитальном доме продается с аукциона за 1 млн рублей. Уточняется, что квартира без обременений и требует ремонта.
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