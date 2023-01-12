Из тюменских аптек исчез противовоспалительный препарат из Бельгии

По словам провизоров, препарата нет уже больше месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С прилавков тюменских аптек пропал противовоспалительный гормональный препарат «Дипроспан». Об этом редакции URA.RU сообщили местные жители. По их словам, в аптеках его нет больше месяца. Провизоры вынуждены предлагать альтернативы.

«Ставила „Дипроспан“, когда отнималась рука. Он хорошо помогал. В этот раз пришла в аптеку и провизор сообщила, что его нет. Предложила аналог. Когда появится, фармацевт сказала, что не ясно, поставка не приходила», — рассказала тюменка, обратившаяся в редакцию.

Агентство связалось с заведующей одной из тюменских аптек. Та сообщила, что проблема с поставкой «Дипроспана» действительно была, его не было в продаже больше месяца. «Сейчас он начал появляться. И цена на него снизилась. Когда он был в дифиците, цена по закупке на него до тысячи рублей доходила, сейчас уже от 500 рублей. Покупателям предлагали замену: украинский препарат «Бетаспан» и румынский «Дипромета», — рассказала заведующая аптекой.

URA.RU направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали о том, что из тюменских аптек исчезла целая группа антибиотиков. По словам фармацевтов, препараты отсутствуют уже второй месяц.