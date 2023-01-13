Полковник в отставке объяснил, что ждет неслуживших россиян на военных сборах

Полковник Матвийчук: на военные сборы призовут всех, кроме не служивших по медпоказаниям

13 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

На военных сборах россиян будут учить стрелять и кидать гранаты, объяснил полковник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиянам старше 30 лет, которых отправят на военные сборы после принятия закона об изменении возраста призыва, придется изучать военную технику, научиться стрелять и метать гранаты. Подробностями с URA.RU поделился экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На сборах они изучат все юридические тонкости службы, что такое военная дисциплина, познакомятся с уставами. Думаю, они будут изучать автомат Калашникова, дадут пострелять, метнуть гранаты. Хотя бы иметь представления, чем занимается армия», — пояснил URA.RU полковник. Однако на сборы не будут призваны люди, которым служить не позволило состояние здоровья. «Тут надо будет разобраться, кто не служил по каким-то медицинским показаниям, а кто по социальным. Конечно, безногих призывать не будут. А те, которые здоровы и по каким-то причинам не попали в армию, то им хотя бы надо понять, что такое армия, как применять оружие и стрелять. Потому что при мобилизации они все равно будут призваны в армию, и если их призовут, то они будут выполнять функцию военнослужащих. Самое главное, чтобы это не повлияло на тех, кто не может резко „бросить“ свою работу и отправиться на сборы», — уточнил Матвийчук. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал закон об изменении возраста для призыва на срочную службу. В соответствии с ним в армию будут отправляться россияне от 21 года до 30 лет, а не 18-27 лет, как было ранее. Таким образом, не прошедшие армию молодые люди старше 27 лет могут быть призваны. Мужчин старше 30 лет, не имеющих военной специальности ждет обучение на военных сборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам старше 30 лет, которых отправят на военные сборы после принятия закона об изменении возраста призыва, придется изучать военную технику, научиться стрелять и метать гранаты. Подробностями с URA.RU поделился экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На сборах они изучат все юридические тонкости службы, что такое военная дисциплина, познакомятся с уставами. Думаю, они будут изучать автомат Калашникова, дадут пострелять, метнуть гранаты. Хотя бы иметь представления, чем занимается армия», — пояснил URA.RU полковник. Однако на сборы не будут призваны люди, которым служить не позволило состояние здоровья. «Тут надо будет разобраться, кто не служил по каким-то медицинским показаниям, а кто по социальным. Конечно, безногих призывать не будут. А те, которые здоровы и по каким-то причинам не попали в армию, то им хотя бы надо понять, что такое армия, как применять оружие и стрелять. Потому что при мобилизации они все равно будут призваны в армию, и если их призовут, то они будут выполнять функцию военнослужащих. Самое главное, чтобы это не повлияло на тех, кто не может резко „бросить“ свою работу и отправиться на сборы», — уточнил Матвийчук. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал закон об изменении возраста для призыва на срочную службу. В соответствии с ним в армию будут отправляться россияне от 21 года до 30 лет, а не 18-27 лет, как было ранее. Таким образом, не прошедшие армию молодые люди старше 27 лет могут быть призваны. Мужчин старше 30 лет, не имеющих военной специальности ждет обучение на военных сборах.