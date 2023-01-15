Арестович оправдался за свои слова о вине ВСУ во взрыве жилого дома в Днепре

Арестович: слова об причастности ПВО Украины к удару по дому в Днепре должны были звучать иначе
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Алексей Арестович переложил ответственность за свои слова на бывшего сотрудника, связанного с ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что о причастности ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре он узнал со слов своего товарища, связанного с ПВО. И тот мог ошибиться. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания [ракеты в жилой дом] <…> до сих пор он не ошибался. <…> Мой месседж должен был бы звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО», — уточнил он. Также в оправдание Арестович уточнил, что он испытывает усталость из-за постоянного недосыпа.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал причастность украинского ПВО к ракетному удару по жилому дому в Днепре. Это не первый случай, когда советник опровергает собственные слова по поводу конфликта с Россией. Например, Арестович заявил, что врал об успехах ВСУ в ходе спецоперации с апреля по июль. Также о фейках об успехах ВСУ заявляли и в украинском Минобороны.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что о причастности ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре он узнал со слов своего товарища, связанного с ПВО. И тот мог ошибиться. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания [ракеты в жилой дом] <…> до сих пор он не ошибался. <…> Мой месседж должен был бы звучать так: есть версия, что сбила ракета ПВО», — уточнил он. Также в оправдание Арестович уточнил, что он испытывает усталость из-за постоянного недосыпа. Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал причастность украинского ПВО к ракетному удару по жилому дому в Днепре. Это не первый случай, когда советник опровергает собственные слова по поводу конфликта с Россией. Например, Арестович заявил, что врал об успехах ВСУ в ходе спецоперации с апреля по июль. Также о фейках об успехах ВСУ заявляли и в украинском Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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