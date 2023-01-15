Боец из Кургана вывез бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов в Харьковской области. Видео

16 января 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана вывез бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий с позывным «Шор» рассказал о том, как помогал вывезти на мопеде 93-летнюю бабушку, чтобы спасти ее от обстрелов в Харьковской области. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Она [бабушка 93 лет] оставалась одна в селе Большая Камышеваха (Харьковская область). Сначала никуда не хотела уезжать, но нам удалось ее уговорить. Чтобы вывезти бабушку нам пришлось пронести ее примерно 1,5 километра пешком, преодолеть импровизированную переправу из досок, потому что нормальный мост был взорван. Потом я на мопеде Honda увез ее до пункта эвакуации», — рассказал военнослужащий. По словам бойца, находиться в селе пенсионерке было крайне небезопасно, поскольку Камышеваха попадала под постоянные обстрелы. Он отметил, что военные договорились также с ее сестрой и теперь бабушка будет жить с ней в городе Изюм (Харьковская область). Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана показал на видео, как выглядят автоматы после боев в грязи. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО испытали оружие против дронов. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Владимир Путин заявлял, что ее главная задача — освобождения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

Курганский военнослужащий с позывным «Шор» рассказал о том, как помогал вывезти на мопеде 93-летнюю бабушку, чтобы спасти ее от обстрелов в Харьковской области. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Она [бабушка 93 лет] оставалась одна в селе Большая Камышеваха (Харьковская область). Сначала никуда не хотела уезжать, но нам удалось ее уговорить. Чтобы вывезти бабушку нам пришлось пронести ее примерно 1,5 километра пешком, преодолеть импровизированную переправу из досок, потому что нормальный мост был взорван. Потом я на мопеде Honda увез ее до пункта эвакуации», — рассказал военнослужащий. По словам бойца, находиться в селе пенсионерке было крайне небезопасно, поскольку Камышеваха попадала под постоянные обстрелы. Он отметил, что военные договорились также с ее сестрой и теперь бабушка будет жить с ней в городе Изюм (Харьковская область). Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана показал на видео, как выглядят автоматы после боев в грязи. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО испытали оружие против дронов. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Владимир Путин заявлял, что ее главная задача — освобождения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.