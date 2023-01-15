По словам Олега Голикова, все участники спецоперации — герои Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который с октября прошлого года находится на фронте, попросил Министерство обороны РФ награждать больше бойцов, участвующих в боевых действиях на СВО. По словам депутата, все они герои.

«Они выдерживают все невзгоды и идут выполнять приказ. Они настоящие герои. И я бы порекомендовал Министерству обороны РФ побольше награждать людей. Потому что эти люди — герои. Если ты пошел на штурм и пришел живым — ты уже герой», — сообщил URA.RU депутат.

По его словам, у всех бойцов имеется внутренний стержень. Именно он не дает им сломаться в трудный для них момент, позволяет выдерживать любые трудности. Это, по словам Голикова, заставляет ценить и уважать таких людей.

Голиков отправился в зону проведения спецоперации в октябре 2022 года. Перед этим он прошел боевое слаживание под Ростовом-на-Дону. После этого он попал в батальон «Апостол» и участвовал в нескольких штурмах, где достойно проявил себя. Сейчас Голиков служит в БАРС «Каскад».