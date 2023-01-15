В ЯНАО «кракена» боятся меньше, чем «омикрона»

16 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Каждый девятый житель Ямала боится «кракена» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО заявили о том, что не боятся нового штамма коронавируса — «кракена». Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, штамм пугает лишь каждого девятого ямальца. «Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием „кракен“ пугает только каждого девятого жителя ЯНАО», — рассказывают аналитики. Считается, что каждый последующий штамм более заразен, но менее летален. Отмечается, что жители Ямала, сделавшие прививку от коронавируса более полугода назад, больше всех беспокоятся о «кракене». По подсчетам аналитиков, таких ямальцев 16%. При этом менее всего нового штамма бояться противники прививок — всего 8%. Ранее сообщалось, что за первую неделю 2023 года заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз больше, чем COVID-19. Коронавирусная инфекция за первую неделю была выявлена у 60 ямальцев.

Жители ЯНАО заявили о том, что не боятся нового штамма коронавируса — «кракена». Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, штамм пугает лишь каждого девятого ямальца. «Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием „кракен“ пугает только каждого девятого жителя ЯНАО», — рассказывают аналитики. Считается, что каждый последующий штамм более заразен, но менее летален. Отмечается, что жители Ямала, сделавшие прививку от коронавируса более полугода назад, больше всех беспокоятся о «кракене». По подсчетам аналитиков, таких ямальцев 16%. При этом менее всего нового штамма бояться противники прививок — всего 8%. Ранее сообщалось, что за первую неделю 2023 года заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз больше, чем COVID-19. Коронавирусная инфекция за первую неделю была выявлена у 60 ямальцев.