15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В ЯНАО «кракена» боятся меньше, чем «омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый девятый житель Ямала боится «кракена» Фото:

Жители ЯНАО заявили о том, что не боятся нового штамма коронавируса — «кракена». Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, штамм пугает лишь каждого девятого ямальца.

«Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием „кракен“ пугает только каждого девятого жителя ЯНАО», — рассказывают аналитики. Считается, что каждый последующий штамм более заразен, но менее летален.

Отмечается, что жители Ямала, сделавшие прививку от коронавируса более полугода назад, больше всех беспокоятся о «кракене». По подсчетам аналитиков, таких ямальцев 16%. При этом менее всего нового штамма бояться противники прививок — всего 8%.

Ранее сообщалось, что за первую неделю 2023 года заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз больше, чем COVID-19. Коронавирусная инфекция за первую неделю была выявлена у 60 ямальцев.

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Жители ЯНАО заявили о том, что не боятся нового штамма коронавируса — «кракена». Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, штамм пугает лишь каждого девятого ямальца. «Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием „кракен“ пугает только каждого девятого жителя ЯНАО», — рассказывают аналитики. Считается, что каждый последующий штамм более заразен, но менее летален. Отмечается, что жители Ямала, сделавшие прививку от коронавируса более полугода назад, больше всех беспокоятся о «кракене». По подсчетам аналитиков, таких ямальцев 16%. При этом менее всего нового штамма бояться противники прививок — всего 8%. Ранее сообщалось, что за первую неделю 2023 года заболевших гриппом и ОРВИ в ЯНАО в 50 раз больше, чем COVID-19. Коронавирусная инфекция за первую неделю была выявлена у 60 ямальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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