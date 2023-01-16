Independent: Зеленский за год пережил более 10 покушений

17 января 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского за прошедший год пытались убить 12 раз Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пережил за последний год более десяти попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене. «Господин Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь с начала конфликта в феврале прошлого года», — заявил Уиппл, слова которого передает британская газета The Independent . Согласно словам журналиста, американская разведка с самого начала конфликта снабжает Киев информацией о возможных покушениях на жизнь президента. Ранее стало известно о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Зеленского, чтобы убедить его в том, что против него готовится покушение. Политолог Алексей Мартынов также заявлял о том, что в течение ближайших лет украинские олигархи устроят покушение на жизнь украинского лидера. Согласно его словам, у Зеленского есть множество недоброжелателей среди олигархов страны, природа которых такова, что они хитры и злопамятны. Кроме того, поступали и сообщения о том, что сам Зеленский пытался организовать заказное убийство одного из депутатов Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский пережил за последний год более десяти попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене. «Господин Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь с начала конфликта в феврале прошлого года», — заявил Уиппл, слова которого передает британская газета The Independent. Согласно словам журналиста, американская разведка с самого начала конфликта снабжает Киев информацией о возможных покушениях на жизнь президента. Ранее стало известно о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Зеленского, чтобы убедить его в том, что против него готовится покушение. Политолог Алексей Мартынов также заявлял о том, что в течение ближайших лет украинские олигархи устроят покушение на жизнь украинского лидера. Согласно его словам, у Зеленского есть множество недоброжелателей среди олигархов страны, природа которых такова, что они хитры и злопамятны. Кроме того, поступали и сообщения о том, что сам Зеленский пытался организовать заказное убийство одного из депутатов Верховной рады.