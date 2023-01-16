Курганский боец из зоны СВО рассказал о нестандартном использовании телефонов на фронте. Видео

Боец из Кургана: телефоны на передовой нужны, чтобы фотографировать мины и растяжки

17 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана использует телефон на фронте, чтобы фотографировать мины и растяжки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, рассказал, как можно нестандартно использовать телефоны на фронте. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полета, без сим-карты, чтобы не могли отследить мое местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю», — рассказал военнослужащий. Как ранее писало URA.RU, «Шор» помог вывезти бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов в Харьковской области. Также сообщалось, что военные из зоны СВО испытали ружье для захвата дронов. Данное оружие бойцам из батальона «Дон» подарили курганцы, купив его за полмиллиона рублей. О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.

Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации на Украине, рассказал, как можно нестандартно использовать телефоны на фронте. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полета, без сим-карты, чтобы не могли отследить мое местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю», — рассказал военнослужащий. Как ранее писало URA.RU, «Шор» помог вывезти бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов в Харьковской области. Также сообщалось, что военные из зоны СВО испытали ружье для захвата дронов. Данное оружие бойцам из батальона «Дон» подарили курганцы, купив его за полмиллиона рублей. О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.