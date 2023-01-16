Губернатор Шумков держит на особом контроле масштабные реформы

Глава Курганской области контролирует транспортную, больничную и муниципальные реформы

Курганский губернатор контролирует реформы в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на особом контроле держит больничную (реорганизация медучреждений), муниципальную (преобразование районов в округа) и транспортную (новая маршрутная сеть в Кургане) реформы. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к региональным властям.

«Основная „головная боль“ Шумкова в начавшемся году — больничная, муниципальная и транспортная реформы. В этих сферах происходят серьезные преобразования. Губернатор держит эти вопросы на особом контроле», — рассказывает инсайдер. Другой источник из политического окружения добавляет, что большое внимание глава региона уделяет транспортной реформе. «По поводу новых автобусных маршрутов поступает много жалоб от горожан. Понятно, что забота администрации Кургана выслушивать и нивелировать негатив, принимать решения. Глава региона также включен в эту работу», — отмечает он.

В разговоре с корреспондентом URA.RU политолог Сергей Ширяев подчеркнул, что за каждую реформу в области отвечает профильный руководитель. При этом Шумков в любой момент может подключиться к решению сложных вопросов. «Если подчиненные не будут с чем-то справляться или назреет кризисная ситуация, то он вмешается», — пояснил Ширяев.

В департамент информационной и внутренней политике Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с контролем приводимых реформ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что с 3 января в Кургане запустили новые маршруты. Новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. За первую неделю действия реформы горожане оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами.

В 2023 году в регионе завершат муниципальную реформу. Ее запустили 2019 году. Районы были преобразованы в округа. В начале декабря прошлого года в департаменте здравоохранения объявили о завершении процесса реорганизации медицинских учреждений региона. Власти тогда объясняли, что цель больничной реформы — возможность для населения районов получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр.