Губернатор ЯНАО обсудил с министром науки России запуск важного арктического проекта

Строительство международной арктической станции «Снежинка» начнется в текущем году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Строительство международной арктической станции «Снежинка» в ЯНАО начнется в текущем году. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов рассказал на встрече с министром науки Валерием Фалько и ректор МФТИ Дмитрием Ливановым.

«К строительству „Снежинки“ планируют приступить уже в текущем году. Оно будет включать два этапа: на первом запланировано возведение трех из семи куполов главного комплекса, примерно половины технологического комплекса и энергетической инфраструктуры. Это позволит инженерам и ученым, не дожидаясь завершения строительства всей станции, приступить к экспериментальным работам и прикладным исследованиям в части зеленой энергетики и по другим технологическим направлениям на Ямале», — говорится в сообщении.

Также на встрече Артюхов отметил, что проектная документация проходит государственную экспертизу. Данная работа будет завершена к концу февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что международная арктическая станция «Снежинка» в ЯНАО подобна МКС. Такое сравнение привел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.