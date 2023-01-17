Небензя назвал виновных в ударе по дому в Днепре

Постпред РФ в ООН Небензя: российская ракета в Днепре была подбита ПВО Украины

18 января 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была подбита ПВО Украины Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры Днепра (бывший Днепропетровск), была подбита силами противовоздушной обороны Украины, а сама установка ПВО находилась в жилом квартале. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. «Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на официальном канале организации . Он отметил, что, если бы власти Украины соблюдали требования международного гуманитарного права, трагедии бы не случилось. Р анее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Политолог Сергей Марков обвинял в разрушении многоэтажки Вооруженные силы Украины. Позднее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал причастность ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре. Он заявил, что попавшая в многоэтажку российская ракета была сбита украинской ПВО.

Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры Днепра (бывший Днепропетровск), была подбита силами противовоздушной обороны Украины, а сама установка ПВО находилась в жилом квартале. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. «Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на официальном канале организации. Он отметил, что, если бы власти Украины соблюдали требования международного гуманитарного права, трагедии бы не случилось. Р анее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Политолог Сергей Марков обвинял в разрушении многоэтажки Вооруженные силы Украины. Позднее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал причастность ВСУ к взрыву жилого дома в Днепре. Он заявил, что попавшая в многоэтажку российская ракета была сбита украинской ПВО.