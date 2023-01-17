Курганцы пожаловались, что не могут дозвониться до транспортного управления

Мэр Кургана попросила присылать вопросы о транспортной реформе на почту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались, что не могут дозвониться до транспортного управления, чтобы задать вопросы о проводимой в городе реформе. Курганцы отметили, что на линии «постоянно занято». Жалобы озвучили во время прямого эфира с мэром Еленой Ситниковой и директором МКУ «Транспортное управление» Павлом Коваленко в соцсети «ВКонтакте». Глава Кургана попросила присылать вопросы на электронную почту.

«Возьму на карандаш, проработаем, у нас два номера», — кратко прокомментировал ситуацию Коваленко. Елена Ситникова ответила более развернуто, отметив, что желающих позвонить много и это нормально. «Звонки мы принимаем. Кто-то дозвониться не может в какой-то момент, он же не сидит весь день на телефоне, не дозвонился — и все, пишет жалобу о том, что сообщения нет. Мы это тоже все понимаем. Тем не менее, есть официальная электронная почта. Она всегда доступна. Направляйте туда все свои обращения, мы на все ответим официально», — сказала мэр.

В конце прямого эфира глава Кургана отметила, что во всех городах, где проводили транспортную реформу, она внедрялась сложно. Жителям, по ее словам, «необходимо время, чтобы привыкнуть к новым маршрутам и расписанию».

Ранее курганцы пожаловались на новый график движения автобусов. С 18 января в Кургане запускают 12 новых маршрутов, при этом несколько старых продолжат действовать. Кроме того, в рамках транспортной реформы перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют обновить состав, в том числе закупить машины в Китае.