Остров Борнхольм в Дании все чаще рассматривается странами НАТО в качестве стратегического опорного пункта на Балтике для сдерживания России. Это происходит под предлогом якобы предполагаемой угрозы со стороны РФ, несмотря на отсутствие у России каких-либо агрессивных намерений. Об этом сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.
"Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России", — рассказал Барбин РИА Новости.
Глава дипмиссии напомнил, что даже в период холодной войны Борнхольм сохранял статус территории, свободной от военной активности, что способствовало стабильности в регионе Балтийского моря. В настоящее время, по словам посла, воздушное пространство острова патрулируется самолетами стран-членов НАТО.
Посол обратил внимание на регулярное проведение совместных учений с участием США на Борнхольме. В частности, отрабатываются действия по развертыванию реактивных систем залпового огня HIMARS. Россия, по словам дипломата, фиксирует беспрецедентный рост военной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы под лозунгом "сдерживания российской агрессии".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.